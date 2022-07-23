Кубинские депутаты одобрили проект Семейного кодекса, который легализует однополые браки

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект нового Семейного кодекса, который легализует однополые браки. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Новая версия кодекса отменяет требования гетеросексуальности для доступа к браку, сожительству, усыновлению, материнству и отцовству с помощью репродуктивных технологий. В проекте сказано, что каждый человек имеет право на свободное развитие личности и волен сам выбирать свой жизненный путь.

Для случаев, кода однополые пары воспользовались услугами репродукторов, а затем биологические родители решили получить права на ребенка, законодатели ввели понятие «мультиродительство». Оно позволит присваивать родительские права одновременно биологическим и юридическим родителям.

При разработке нового кодекса депутаты провели почти 80 тыс. консультаций, в которых поучаствовали 8,5 млн кубинцев. Документ вынесут на национальный референдум, который пройдет 25 сентября. Для его принятия, инициативу должны поддержать более 50% избирателей.

На Кубе отменили наказание за однополые отношения в 1979 голу. В 1993 году гомосексуальным кубинцам разрешили служить в армии, а позже в стране начали проходить ЛГБТ-парады. В 2010 году, после ухода с должности, в поддержку ЛГБТ выступил Фидель Кастро.

В июле 2018 года парламент Кубы подготовил законопроект, который предлагал исключить из Конституции указание о том, что брак — союз между мужчиной и женщиной. Тогда эта идея не нашла достаточной поддержки.