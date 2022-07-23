перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кубинские депутаты одобрили проект Семейного кодекса, который легализует однополые браки 20:32
Исследование: предки пингвинов жили у экватора и достигали роста в 2,1 метра 19:31
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения 18:11
Уход IMAX из России, первый тизер «Джона Уика» и другие новости дня
17:57 дайджест
Купер Хоффман и Дэвид Харбор сыграют в новом фильме режиссера «В ритме ча-ча-ча» Купера Рэффа 17:14
IMAX перестал работать в России 16:50
Из соцсетей Jamie T
Jamie T вернулся с первым за шесть лет альбомом «The Theory Of Whatever» 16:44
Twenty One Pilots исполнили песню «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел» 16:27
YouTube восстановил эпизод «Масяни», в котором Китай нападает на Россию 15:24
Том Харди — актер с самой неразборчивой речью. Так решили американские зрители 14:59
«Мавзолей мечты», экскурсия в автобусе и санаторий сна: «Архтояние» объявило финальную программу 14:41
Apple TV/YouTube
«Ради всего человечества» продлили на четвертый сезон. Действие развернется в 2000-х 13:57
На крыше «Рабочего и колхозницы» пройдут опен-эйр-вечеринки 13:34
Google уволила инженера, который якобы обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта 13:09
Число заразившихся COVID-19 в России растет. За сутки выявили 6953 случая 11:56
У финального сезона «Ходячих мертвецов» появился трейлер 11:40
Путину не разрешат участвовать в похоронах бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 10:57
IGN/YouTube
«Джон Уик» вернулся. Посмотрите тизер четвертой части 9:38
В Анапе госпитализировали девять человек после посещения аквапарка 2:31
В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz из‑за письма от мэрии 1:59

Кубинские депутаты одобрили проект Семейного кодекса, который легализует однополые браки

Семён Гудошников
Сегодня в 20:32

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект нового Семейного кодекса, который легализует однополые браки. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Новая версия кодекса отменяет требования гетеросексуальности для доступа к браку, сожительству, усыновлению, материнству и отцовству с помощью репродуктивных технологий. В проекте сказано, что каждый человек имеет право на свободное развитие личности и волен сам выбирать свой жизненный путь.

Для случаев, кода однополые пары воспользовались услугами репродукторов, а затем биологические родители решили получить права на ребенка, законодатели ввели понятие «мультиродительство». Оно позволит присваивать родительские права одновременно биологическим и юридическим родителям.

При разработке нового кодекса депутаты провели почти 80 тыс. консультаций, в которых поучаствовали 8,5 млн кубинцев. Документ вынесут на национальный референдум, который пройдет 25 сентября. Для его принятия, инициативу должны поддержать более 50% избирателей.

На Кубе отменили наказание за однополые отношения в 1979 голу. В 1993 году гомосексуальным кубинцам разрешили служить в армии, а позже в стране начали проходить ЛГБТ-парады. В 2010 году, после ухода с должности, в поддержку ЛГБТ выступил Фидель Кастро.

В июле 2018 года парламент Кубы подготовил законопроект, который предлагал исключить из Конституции указание о том, что брак — союз между мужчиной и женщиной. Тогда эта идея не нашла достаточной поддержки.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
джаз
Chess & Jazz 2022
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить