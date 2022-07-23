Исследование: предки пингвинов жили у экватора и достигали роста в 2,1 метра

Предки современных пингвинов жили вдоль экватора, а рост некоторых из них достигал 2,1 метра. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировавшая геном животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые пришли к выводу, что предки пингвинов утратили способность летать около 60 млн лет назад — их крылья превратились в обтекаемые ласты, позволяющие уверенно чувствовать себя в воде, а тело постепенно училось накапливать жир, что впоследствии помогло им выживать в экстремально низких температурах.

Гораздо больший по сравнению с нынешними пингвинами рост животных достигался за счет непропорционально длинных ног. А их клювы были похожи на копья, которыми птицы ловили добычу.

Основу рациона древних пингвинов, вероятно, составляли рыба и кальмары — у них еще не сформировался фермент, позволяющий переваривать панцири ракообразных. Нынешние пингвины же питаются в основном крилем — мелкими рачками.

Другие изменения в генах помогли животным укрепить именную систему и позволили переносить недостаток кислорода во время глубоких погружений.

Исследователи также определили гены, благодаря которым пингвины научились смотреть сквозь ледяные глубины. У большинства птиц в глазах четыре цветных колбочки, но у пингвинов одна из них неактивна. Благодаря этому они не видят зеленый и красный цвета, а вместо этого лучше ориентируются в синеве океана.

Таким образом предки пингвинов в течение миллионов лет накапливали генные изменения, позволившие им выжить в суровых условиях Антарктиды. Покинуть тропические широты пингвинов заставило в том числе изменение климата, выразившееся в глобальном похолодании и формировании ледяных щитов.