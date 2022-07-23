ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. Это произошло во время брифинга Гебрейесуса, сообщает ТАСС.

По словам главы ВОЗ, болезнь распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых слишком мало понимания, и она удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил.

На второй встрече чрезвычайного комитета ВОЗ, прошедшей 21 июля, консенсуса по этом вопросу достичь не удалось.

По данным Гебрейесуса, к настоящему моменту зарегистрировано более 16 тыс. заражений в 75 странах и пять смертей. Он отметил, что в Европе риск оспы обезьян оценивается как высокий, во всех остальных регионах мира — как умеренный. Существует риск дальнейшего распространения оспы обезьян по миру, но шанс, что вспышка затруднит международные передвижения сейчас низкий, добавил глава ВОЗ.