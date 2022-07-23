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Уход IMAX из России, первый тизер «Джона Уика» и другие новости дня
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Уход IMAX из России, первый тизер «Джона Уика» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 17:57

Корпорация IMAX приостановила работу в России, сотрудников уволили еще в начале июня. Решение связано в том числе с отсутствием контента в формате IMAX, который можно выпускать.

К осени число закрытых в России кинотеатров может составить 70%, считают аналитики CloudPayments. Объем продаж билетов сократился на 43% в денежном выражении, а количество закрытых залов уже перевалило за треть.

В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz. Это произошло по требованию полиции и администрации города.

YouTube удалил, а через пару часов восстановил серию «Масяни» «Санкт-Мариубург», в которой Китай нападает на Россию. Эпизод блокировали по просьбе «некоего Соболева», который пожаловался на нарушение авторских прав из‑за картинки Исаакиевского собора.

Число заразившихся COVID-19 в России продолжает расти. За сутки в стране выявили 6953 случая — это максимум с начала мая.

Google уволила инженера, который заявлял о признаках сознания у искусственного интеллекта LaMDA. В компании назвали утверждения экс-работника «совершенно необоснованными».

К новостям музыки! Инди-рокер из Южного Лондона Jamie T вернулся с первым за шесть лет альбомом, а Twenty One Pilots исполнили песню «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел».

«Ради всего человечества» продлили на четвертый сезон. Действие перенесется из 1990-х в 2000-е годы, съемки начнутся уже в августе.

А вот и свежие трейлеры — четвертой части «Джона Уика», финального сезона «Ходячих мертвецов» и мультсериала «Я есть Грут» от Marvel.

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