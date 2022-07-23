Купер Хоффман и Дэвид Харбор сыграют в новом фильме режиссера «В ритме ча-ча-ча» Купера Рэффа

Купер Хоффман, отметившийся в «Лакричной пицце», сыграет вместе с Дэвидом Харбором из «Очень странных дел» в следующей работе режиссера «В ритме ча-ча-ча» Купера Райффа. Новый фильм будет называться «Мусорщики», передает Deadline.

Хоффман сыграет сына Джимми Галанте (Харбор), мусорного магната из Коннектикута и сообщника преступного клана Дженовезе. В 2004 году Галанте купил городскую хоккейную команду низшей лиги и поручил управлять ею своему сыну-подростку Эй-Джею. Эти двое любили хоккей, поэтому отец не хотел, чтобы эта связь между ним и ребенком исчезла.

Сын справился на отлично. Команда приобрела известность своим грубым и жестоким стилем игры, выигрывая один матч за другим. Успех и слава команды резко оборвались с арестом Галанте и возбуждением против него 72 уголовных дел.

Среди продюсеров картины будет сам Эй Джей Галанте. Райфф снимет «Мусорщиков» по сценарию Адама Р. Перлмана. Съемки намечены на эту осень.

«Афиша Daily» рассказывала, почему последнюю работу Райффа — «В ритме ча-ча-ча» — стоит посмотреть. Если прошлую работу Райфф снимал вместе с Apple, то нового дистрибьютора еще не выбрали.