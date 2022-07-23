Jamie T вернулся с первым за шесть лет альбомом «The Theory Of Whatever»

Британский инди-рокер Jamie T выпустил первый за шесть лет студийный альбом «The Theory Of Whatever». Пластинку с тринадцатью треками на борту можно послушать здесь.

Критики положительно встретили возвращение «выжившего» инди-рокера из Южного Лондона. На Metacritic у релиза 82 балла из 100, NME называет его доказательством того, что Jamie T по-прежнему важный персонаж на сцене.