Jamie T вернулся с первым за шесть лет альбомом «The Theory Of Whatever»

Британский инди-рокер Jamie T выпустил первый за шесть лет студийный альбом «The Theory Of Whatever». Пластинку с тринадцатью треками на борту можно послушать здесь.
Критики положительно встретили возвращение «выжившего» инди-рокера из Южного Лондона. На Metacritic у релиза 82 балла из 100, NME называет его доказательством того, что Jamie T по-прежнему важный персонаж на сцене.
Jamie T анонсировал «The Theory Of Whatever» в мае, выпустив черно-белый клип на песню «The Old Style Raiders», в котом артиста ведут со связанными руками, а затем заключают в тесную клетку, привязанную к ветке.
За свою 17-летнюю карьеру Джейми Трейс (настоящее имя артиста) выпустил четыре лонгплея и получил множество наград NME Awards.