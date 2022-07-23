Twenty One Pilots исполнили песню «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел»

Twenty One Pilots исполнил на концерте в Румынии альтернативную версию песни «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел». Посмотрите их выступление здесь.

Группа показала основные сцены из финала «Очень странных дел 4» на большом экране за сценой. На нем Макс (в исполнении Сэди Синк) мучается от злодея Векны. Получился микс «Heathens» и саундтрека, написанного композиторами Кайлом Диксоном и Майклом Стейном.