перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения 18:11
Уход IMAX из России, первый тизер «Джона Уика» и другие новости дня
17:57 дайджест
Купер Хоффман и Дэвид Харбор сыграют в новом фильме режиссера «В ритме ча-ча-ча» Купера Рэффа 17:14
IMAX перестал работать в России 16:50
Из соцсетей Jamie T
Jamie T вернулся с первым за шесть лет альбомом «The Theory Of Whatever» 16:44
Twenty One Pilots исполнили песню «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел» 16:27
YouTube восстановил эпизод «Масяни», в котором Китай нападает на Россию 15:24
Том Харди — актер с самой неразборчивой речью. Так решили американские зрители 14:59
«Мавзолей мечты», экскурсия в автобусе и санаторий сна: «Архтояние» объявило финальную программу 14:41
Apple TV/YouTube
«Ради всего человечества» продлили на четвертый сезон. Действие развернется в 2000-х 13:57
На крыше «Рабочего и колхозницы» пройдут опен-эйр-вечеринки 13:34
Google уволила инженера, который якобы обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта 13:09
Число заразившихся COVID-19 в России растет. За сутки выявили 6953 случая 11:56
У финального сезона «Ходячих мертвецов» появился трейлер 11:40
Путину не разрешат участвовать в похоронах бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 10:57
IGN/YouTube
«Джон Уик» вернулся. Посмотрите тизер четвертой части 9:38
В Анапе госпитализировали девять человек после посещения аквапарка 2:31
В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz из‑за письма от мэрии 1:59
В МАМТ покажут самые известные классические оперы — «Дон Жуана», «Отелло» и «Евгения Онегина» 1:03
Вышел трейлер мультсериала «Я есть Грут». Шоу выйдет на Disney+ в августе Вчера в 23:52

Twenty One Pilots исполнили песню «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:27

Twenty One Pilots исполнил на концерте в Румынии альтернативную версию песни «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел». Посмотрите их выступление здесь.

Группа показала основные сцены из финала «Очень странных дел 4» на большом экране за сценой. На нем Макс (в исполнении Сэди Синк) мучается от злодея Векны. Получился микс «Heathens» и саундтрека, написанного композиторами Кайлом Диксоном и Майклом Стейном.

В ответ на номер Twenty One Pilots официальный аккаунт «Очень странных дел» написал в твиттере: «Это выступление может спасти меня от Векны в любой день недели».

Twenty One Pilots выпустили свой шестой альбом «Scaled & Icy» в мае.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
джаз
Chess & Jazz 2022
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить