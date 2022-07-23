На крыше «Рабочего и колхозницы» пройдут опен-эйр-вечеринки

6 и 26 августа на крыше павильона ВДНХ «Рабочий и колхозница» пройдут опен-эйр-вечеринки. Об этом «Афише Daily» рассказали в креативном агентстве Red Events, которое устраивает мероприятие.

В лайнапе первого ивента — Паша Руденко, Amirchik, Zapolya, SunSara и Mari M, второго — K.Krash, Дима Пермяков, Mantuliny, Radjo, Gayka и PushNova. В программу также входят летние закаты и панорманые виды столицы.

Вход на мероприятия 18+, в случае непогоды артисты и гости переместятся в зал на первом этаже павильона. Начало в 19.30, билеты ищите на «Афише» (раз, два).

Вечеринки пройдут в рамках летнего проекта ВДНХ «Музыка на крыше», который запустили в июне 2018 года.