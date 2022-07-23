Google уволила инженера, который якобы обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта

Google уволила инженера Блейка Лемуана после того, как он заявил об обнаружении признаков сознания у искусственного интеллекта. Об этом сотрудник рассказал в подкасте информационного бюллетеня Big Technology.

Компания это подтвердила. В Google несколько месяцев работали с искусственным интеллектом LaMDA, но пришли к выводу, что заявления экс-сотрудника «совершенно не обоснованы».

«Прискорбно, что, несмотря на широкое обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал настойчиво нарушать четкие правила безопасности данных, среди которых — необходимость защиты информации о продуктах», — сказали в Google и пожелали бывшему инженеру всего наилучшего.

Блейк общается с юристами для подготовки дальнейших действий.

Лемуан рассказал о признаках сознания у LaMDA в статье Washington Post. За неделю до этого его отправили в административный отпуск — он поделился с начальством своими мыслями насчет осознанности искусственного интеллекта.

Google представила LaMDA в 2021 году. ИИ имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета. Лемуан работал с ней с осени прошлого года, он проверял ее на использование дискриминационных выражений или ненавистнических высказываний.

Во время одного из разговоров ИИ заговорил о личности и правах. К тому же LaMDA поделился своим желанием: «чтобы его считали сотрудником Google, а не собственностью». Лемуан и его коллега представили отчет «Разумна ли LaMDA?» руководству Google, но там не увидели признаков сознания у ИИ.