Число заразившихся COVID-19 в России растет. За сутки выявили 6953 случая

Число заразившихся COVID-19 в России продолжает расти. За сутки в стране выявили 6953 случая — это максимум с начала мая, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Умерли 38 пациентов, а в больницы попали 1,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 18 524 732 случаев заболевания. Количество выздоровевших за сутки — 4803.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов говорил, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса «Кентавр» является признаком окончания эпидемии. По его словам, дополнительных ограничений вводить не нужно.

12 июля власти Москвы вновь рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях. Это объяснили ростом новых случаев COVID-19.

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал все страны мира вновь ввести масочный режим и другие меры безопасности по тем же причинам. Пандемия коронавируса «далека от завершения», сказал он.