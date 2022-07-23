Путину не разрешат участвовать в похоронах бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Япония собирается запретить Владимиру Путину участвовать в официальных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в сентябре. Об этом сообщают Nikkei и Sankei, ссылаясь на источники.

Сейчас российский президент находится под санкциями Японии, ему запрещен въезд в страну. Но если Путин выразит желания присутствовать на похоронах, то ограничения по этой случаю снимать не будут даже на время.

8 июля, после убийства Абэ Путин отправил послание с соболезнованиями, назвав политика «выдающимся государственным деятелем», который «много сделал для развития добрых отношений между нашими странами». Из его письма не было ясно, планирует ли он посетить похороны.

Официальный представитель МИД Японии заявил, что в Токио визита Путина не ожидают. Высокопоставленный собеседник Sankei называет маловероятным то, что «Путин вообще хотел бы присутствовать» на похоронах.

Газета уточняет, что Путин провел с тогда еще премьер-министром Японии Абэ 27 встреч. На них обсуждался в том числе и вопрос об островах, которые отошли России по мирному договору между двумя странами во время Второй мировой войны.

Синдзо Абэ был убит 8 июля выстрелом из самодельного ружья. Его убийца — Тэцуя Ямагами, бывший моряк Сил самообороны Японии. Мужчина рассказал, что изначально планировал нападение на другого человека, но позже изменил свое решение.

Фактические похороны Абэ состоялись 12 июля, его кремировали. В Кремле же говорили, что Путин не собирается присутствовать на церемонии.