перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Число заразившихся COVID-19 в России растет. За сутки выявили 6953 случая 11:56
У финального сезона «Ходячих мертвецов» появился трейлер 11:40
Путину не разрешат участвовать в похоронах бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 10:57
«Джон Уик» вернулся. Посмотрите тизер четвертой части 9:38
В Анапе госпитализировали девять человек после посещения аквапарка 2:31
В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz из‑за письма от мэрии 1:59
В МАМТ покажут самые известные классические оперы — «Дон Жуана», «Отелло» и «Евгения Онегина» 1:03
Вышел трейлер мультсериала «Я есть Грут». Шоу выйдет на Disney+ в августе Вчера в 23:52
Sheidlina Арт&NFT/Telegram
Художница Елена Шейдлина приняла участие в NFT-проекте Gucci Вчера в 22:59
На Comic-Con показали новый трейлер «Колец власти» Вчера в 22:58
На съемках сериала «Правосудие» случилась перестрелка. Две машины врезались в реквизит Вчера в 22:25
В Италии активисты приклеили себя к картине Боттичелли «Весна» ради борьбы с климатическим кризисом Вчера в 21:54
Яшина, Каца, Шаведдинова, Белоцерковскую и Лазареву признали иноагентами Вчера в 21:12
Схема московского метро 2030 года, сложности с поставками Orbit и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Маугли показал клип на «Иерихон» Вчера в 20:43
В Берлине заброшенную тюрьму превратили в тихий отель. Посмотрите на эти успокаивающие интерьеры! Вчера в 20:37
В США мужчина заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян Вчера в 20:32
В Переделкино пройдет выставка — посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания» Вчера в 19:53
Надувная мебель IKEA, спрей-презерватив и бургер для взрослых: 10 «жемчужин» из Музея провалов Вчера в 19:53
IFC Films/YouTube
Вышел трейлер фильма «Burial», в котором снялись Том Фелтон и Шарлотта Вега Вчера в 19:02

Путину не разрешат участвовать в похоронах бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:57

Япония собирается запретить Владимиру Путину участвовать в официальных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в сентябре. Об этом сообщают Nikkei и Sankei, ссылаясь на источники.

Сейчас российский президент находится под санкциями Японии, ему запрещен въезд в страну. Но если Путин выразит желания присутствовать на похоронах, то ограничения по этой случаю снимать не будут даже на время.

8 июля, после убийства Абэ Путин отправил послание с соболезнованиями, назвав политика «выдающимся государственным деятелем», который «много сделал для развития добрых отношений между нашими странами». Из его письма не было ясно, планирует ли он посетить похороны.

Официальный представитель МИД Японии заявил, что в Токио визита Путина не ожидают. Высокопоставленный собеседник Sankei называет маловероятным то, что «Путин вообще хотел бы присутствовать» на похоронах.

Газета уточняет, что Путин провел с тогда еще премьер-министром Японии Абэ 27 встреч. На них обсуждался в том числе и вопрос об островах, которые отошли России по мирному договору между двумя странами во время Второй мировой войны.

Синдзо Абэ был убит 8 июля выстрелом из самодельного ружья. Его убийца — Тэцуя Ямагами, бывший моряк Сил самообороны Японии. Мужчина рассказал, что изначально планировал нападение на другого человека, но позже изменил свое решение.

Фактические похороны Абэ состоялись 12 июля, его кремировали. В Кремле же говорили, что Путин не собирается присутствовать на церемонии.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
джаз
Chess & Jazz 2022
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить