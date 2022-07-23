«Джон Уик» вернулся. Посмотрите тизер четвертой части

На фесте Comic-Con в Сан-Диего представили тизер четвертой части «Джона Уика». Картина выйдет в прокат 24 марта 2023 года.
В новом фильме франшизы к Киану Ривзу присоединятся Лоуренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамиер Андерсон, Билл Скарсгард, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн тоже вернется к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.
В тизере Джон Уик за минуту избивает самых разных плохих парней, в том числе с помощью кулаков и нунчаки. В конце трейлера герой Фишберна, коллега Ривза по «Матрице», задувает спичку. Насилия в новом фильме будет не меньше, чем в предыдущих.
Режиссер фильмов Чад Стахелски в интервью Collider говорил, что «ни хрена не представляет», как превзойти трюки из последней части, которая собрал больше 326 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 55 млн (рецензию «Афиши Daily» можно прочитать здесь, а интервью с постановщиком — тут).
«Джон Уик-4» должен был выйти 21 мая 2021 года, однако фильм перенесли на 27 мая 2022-го. Затем случился еще один перенос — уже на 2023 год.