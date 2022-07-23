В Анапе госпитализировали девять человек после посещения аквапарка

В Анапе госпитализировали девять человек, посетивших аквапарк «Золотой пляж». Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

По информации ведомства, в аквапарке, вероятно, произошел технический сбой в оборудовании. Это привело к увеличению концентрации хлора в воде. В прокуратуре считают, что пострадавшие могли отравиться парами хлора.

В больницу были привезены пятеро детей и четверо взрослых. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Все госпитализированные остаются под наблюдением медиков.

Ситуацию с отравлением людей в аквапарке взяла на контроль мэрия города. На место происшествие уже отправились специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии». Они возьмут пробы воды и проведут расследование случившегося.