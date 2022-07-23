перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Анапе госпитализировали девять человек после посещения аквапарка 2:31
В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz из‑за письма от мэрии 1:59
В МАМТ покажут самые известные классические оперы — «Дон Жуана», «Отелло» и «Евгения Онегина» 1:03
Вышел трейлер мультсериала «Я есть Грут». Шоу выйдет на Disney+ в августе Вчера в 23:52
Sheidlina Арт&NFT/Telegram
Художница Елена Шейдлина приняла участие в NFT-проекте Gucci Вчера в 22:59
На Comic-Con показали новый трейлер «Колец власти» Вчера в 22:58
На съемках сериала «Правосудие» случилась перестрелка. Две машины врезались в реквизит Вчера в 22:25
В Италии активисты приклеили себя к картине Боттичелли «Весна» ради борьбы с климатическим кризисом Вчера в 21:54
Яшина, Каца, Шаведдинова, Белоцерковскую и Лазареву признали иноагентами Вчера в 21:12
Схема московского метро 2030 года, сложности с поставками Orbit и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Маугли показал клип на «Иерихон» Вчера в 20:43
В Берлине заброшенную тюрьму превратили в тихий отель. Посмотрите на эти успокаивающие интерьеры! Вчера в 20:37
В США мужчина заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян Вчера в 20:32
В Переделкино пройдет выставка — посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания» Вчера в 19:53
Надувная мебель IKEA, спрей-презерватив и бургер для взрослых: 10 «жемчужин» из Музея провалов Вчера в 19:53
IFC Films/YouTube
Вышел трейлер фильма «Burial», в котором снялись Том Фелтон и Шарлотта Вега Вчера в 19:02
«Алания» потеряла кубок за победу в чемпионате России 1995 года Вчера в 18:59
Оззи Осборн и Тони Айомми из Black Sabbath записали трек «Degradation Rules» Вчера в 17:58
YouTube начнет удалять ролики с дезинформацией об абортах Вчера в 17:54
Генсек ООН подписал c Россией соглашение по вывозу зерна из Украины Вчера в 17:48

В Анапе госпитализировали девять человек после посещения аквапарка

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:31

В Анапе госпитализировали девять человек, посетивших аквапарк «Золотой пляж». Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

По информации ведомства, в аквапарке, вероятно, произошел технический сбой в оборудовании. Это привело к увеличению концентрации хлора в воде. В прокуратуре считают, что пострадавшие могли отравиться парами хлора.

В больницу были привезены пятеро детей и четверо взрослых. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Все госпитализированные остаются под наблюдением медиков.

Ситуацию с отравлением людей в аквапарке взяла на контроль мэрия города. На место происшествие уже отправились специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии». Они возьмут пробы воды и проведут расследование случившегося.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
джаз
Chess & Jazz 2022
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить