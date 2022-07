Художница Елена Шейдлина приняла участие в NFT-проекте Gucci

Художница Елена Шейдлина приняла участие в NFT-выставке The Next 100 Years of Gucci: a futuristic vision of the brand. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Шейдлина рассказала, что бренд предложил художникам представить его будущее через сто лет. «Моя концепция в том, что наша кожа регенерируется каждые 7 лет, мы теряем все клетки, структура нашего тела оставляет общую форму, но без исходного состояния материи», — добавила она.

По мнению художницы, ее работа отражает вечную ценность, заложенную при создании бренда, которая сохраняется и позволяет Gucci «свободно принимать будущее и гибко под него подстраиваться».

Выставку компания организовала совместно с цифровым маркетплейсом SuperRare. Помимо Шейдлиной, бренд пригласил к участию еще более 20 художников, включая Паулину Альмиру, Тима Максвелла и Джордана Шифера. Их работы можно посмотреть здесь.

Приобрести NFT-проекты предлагают на сайте Vault Art Space. Чтобы сделать это, необходимо подключить к платформе криптокошелек.