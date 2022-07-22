Схема московского метро 2030 года, сложности с поставками Orbit и другие новости дня

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. В санкционный список попали еще 57 человек, в том числе Сергей Собянин, Сергей Безруков и лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов.

Россия и Украина подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции о вывозе зерна с Украины. Документы предполагают, что стороны откажутся от атак на портовые сооружения, украинская сельхозпродукция сможет беспрепятственно выходить из черноморских портов, а с продажи российской снимут все ограничения.

Центробанк понизил ключевую ставку до 8% годовых. Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5–10,8% годовых в этом году, 6,5–8,5% в 2023-м и 6–7% в 2024-м.

Банк России улучшил прогноз по сокращению ВВП в 2022 году: регулятор ожидает, что экономика страны уменьшится в диапазоне от 4 до 6%. В апреле Минфин и Минэкономразвития говорили о падении на 8–10%.

Philip Morris уйдет из России до конца этого года. Российский рынок является седьмым по величине для табачной компании.

В России возникли сложности с производством и поставками жевательной резинки Orbit. Возможная причина — попадание резиновой основы для жвачки под санкции Евросоюза.

Ведущий программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев уйдет из руководства ВГТРК. По его словам, теперь он хочет сосредоточиться на документальных фильмах и спецпроектах.

Графический дизайнер Константин Коновалов разработал новую схему московского метро с перспективой до 2030 года. Через 8 лет в городе заработают три новых диаметра, откроются две сквозные радиальные линии, замкнется Большая кольцевая линия и появятся 200 новых станций.

Валлийцы Manic Street Preachers выпустили архивный трек «Rosebud» — он войдет в переиздание их шестой пластинки «Know Your Enemy», увидевшей свет в 2001 году. Релиз обновленного альбома намечен на 9 сентября.

Оззи Осборн и Тони Айомми из группы Black Sabbath записали совместный трек «Degradation Rules». Это второй сингл, вышедший в преддверии нового альбома Осборна.

Братья Руссо, снявшие «Серого человека» для Netflix, хотят поэкспериментировать — и снять мюзикл. Они уже обсудили эту идею с The Weeknd и некоторыми другими артистами.

Пользователь Reddit из Чили искал «потерянный мультфильм о Пиноккио». Все, что у него было, — пустая коробка из‑под VHS-кассеты и воспоминания. Найти картину помогла необычная форма ключа, который держал Пиноккио, — оказалось, это советские «Приключения Буратино».