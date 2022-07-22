В США мужчина заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян

Гражданин США Митчо Томпсон, проживающий в калифорнийском городке Себастопол, заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян. Об этом сообщил NBC.

Мужчина получил положительный результат теста на COVID-19 в конце июня, а вскоре начал замечать на своем теле красные пятна. Они появились на его спине, шее, руках и ногах.

Томпсон обратился к врачу, который с уверенностью диагностировал у него оспу обезьян. Медик отметил, что заразиться одновременно обоими вирусами возможно, хотя и происходит это довольно редко.

На протяжении нескольких недель Томпсону пришлось лечиться от вирусов. Мужчина заявил, что его самочувствие в это время было очень плохим. По словам Томпсона, симптомы напоминали тяжелый грипп.

«Хуже всего, честно говоря, было то, что я едва мог встать с постели и едва мог даже пить воду», — добавил он.