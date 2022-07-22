Маугли показал клип на «Иерихон»

Маугли, совмещающий русский рок с любовью к литературе, выпустил новый трек, а к нему и клип. Он называется «Иерихон».

The Flow уже нашел схожесть с творчеством Хаски. «Этот трек — лишнее доказательство тому, что из всего можно сваять красиво и интересно, главное — нащупать и придать нужную форму», — сказал Маугли.

За режиссуру и монтаж черно-белого клипа отвечает Егор Пшеничников. Снимал и занимался цветокоррекцией Ваня Шаповалов при помощи Ромы Фитилева.