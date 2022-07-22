Оззи Осборн и Тони Айомми из Black Sabbath записали трек «Degradation Rules»

Айомми играет на губной гармошке, поэтому песня может напоминать «The Wizard» Black Sabbath. Осборн анонсировал трек два дня назад в своих соцсетях.

Оззи Осборн и Тони Айомми из группы Black Sabbath выпустили совместный трек «Degradation Rules». Послушать его можно здесь .

Этой второй сингл с альбома Осборна «Patient Number 9», который выйдет 3 сентября. На пластинке отметятся Эрик Клэптон, Майк Маккриди, Дафф МакКаган, Крис Чейни и барабанщик Red Hit Chili Peppers Чад Смит.

Первый сингл с грядущего альбома — одноименный «Patient Number 9».

В сентябре 2020 года Осборн объявил о том, что не будет выступать с Black Sabbath, но продолжит сольную карьеру. Прочитайте здесь, как участники коллектива принимали это решение.