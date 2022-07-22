Оззи Осборн и Тони Айомми из Black Sabbath записали трек «Degradation Rules»

Оззи Осборн и Тони Айомми из группы Black Sabbath выпустили совместный трек «Degradation Rules». Послушать его можно здесь.
Айомми играет на губной гармошке, поэтому песня может напоминать «The Wizard» Black Sabbath. Осборн анонсировал трек два дня назад в своих соцсетях.
Этой второй сингл с альбома Осборна «Patient Number 9», который выйдет 3 сентября. На пластинке отметятся Эрик Клэптон, Майк Маккриди, Дафф МакКаган, Крис Чейни и барабанщик Red Hit Chili Peppers Чад Смит.
Первый сингл с грядущего альбома — одноименный «Patient Number 9».
В сентябре 2020 года Осборн объявил о том, что не будет выступать с Black Sabbath, но продолжит сольную карьеру. Прочитайте здесь, как участники коллектива принимали это решение.