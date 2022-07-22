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YouTube начнет удалять ролики с дезинформацией об абортах

Денис Ламехов
Сегодня в 17:54

Видеоплатформа YouTube начнет удалять ролики с дезинформацией об абортах. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Запрещены будут инструкции по прерыванию беременности небезопасным способом и недостоверные данные о том, как аборт влияет на фертильность. Сервис будет размещать ссылки на проверенные источники под публикациями на данную тему.

Так YouTube отреагировал на отмену Верховным судом США решения по так называемому делу Роу против Уэйда — оно гарантировало женщинам право на аборт в любом штате страны.

YouTube назвал приоритетом «предоставление людям контента из авторитетных источников на тему охраны здоровья» и пообещал «последовательно обновлять политику [сервиса] в соответствии с реальными событиями».

На данный момент неизвестно, будут ли обновленные правила платформы применяться по всему миру. Видеохостинг отметил, что они дополнят его политику в отношении сообщений о коронавирусе, вакцинации и выборах.

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