Надувная мебель IKEA, спрей-презерватив и бургер для взрослых: 10 «жемчужин» из «Музея провалов»

В Швеции есть «Музей провалов», в котором представлены более 150 неудачных бизнес-продуктов. Выставка была открыта в 2017 году клиническим психологом Самуэлем Вестом, затем аналогичные появились в других европейских странах, а также в США и Китае. Твиттер-аккаунт @TrungTPhan, специализирующийся на глупых мемах и умных тредах, собрал 10 «жемчужин» из шведского музея. Мы делимся находками с вами. Мобильный телефон ESPN

В 2006 году американский кабельный телеканал ESPN выпустил телефон-раскладушку, который круглосуточно показывал спортивные трансляции и новости из мира спорта. Стоило такое устройство 399 долларов, плюс нужно было ежемесячно платить от 65 до 225 долларов за подписку на контент. Телефон был признан самым большим коммерческим провалом спортивного телеканала. В продаже он находился меньше года — до тех пор, пока Стив Джобс не сказал руководителям ESPN, что это самая глупая идея, которую он когда‑либо слышал. Линейка мебели IKEA a.i.r.

В 1980 году IKEA выпустила линейку надувной мебели a.i.r., выведя принцип «сделай сам» на новую высоту. Воздух постоянно просачивался через клапана, и мебель требовала подкачки. Тем не менее, линейка просуществовала почти десятилетие. TwitterPeek

С 2009-го по 2010-й год в продаже находилось портативное устройство, на котором работал только Twitter. Неудобства добавляло, что на экране отображалось не более 20 символов, связанные сайты не открывались, а при обновлении девайс показывал лишь 10 последних твитов. Стоил TwitterPeek 200 долларов. Презерватив в спрее

Безумная идея Яна Краузе из Института консультирования по контрацептивам переросла в прототип презерватива в спрее. Для предохранения от нежелательной беременности он предлагал распылить на пенис жидкий латекс и подождать 3 минуты, пока он высохнет. Подобную механику Краузе подсмотрел на автомойке, где быстросохнущий жидкий латекс распыляется на автомобиль для создания защитного слоя. Предполагалось, что презерватив в спрее будет актуален для мужчин с необычной формой пениса. Однако слишком долгое время, которое было необходимо для формирования латексного слоя на половом органе, поставило крест на планах по выходу на рынок. Конфеты Lifesaver «Holes»

В 90-е существовали конфеты Lfesaver (популярные в США) в виде бублика. Их форма была вдохновлена спасательными кольцами, но, по иронии судьбы, продукт отозвали из продажи из‑за угрозы для жизни. Пластиковые крышки упаковок, через которые высыпались конфеты, могли привести к удушью, сочли эксперты. Контроллер Nintendo «Power Glove»

«Силовая перчатка», выпущенная в 1989 году для игровой консоли NES, была первой попыткой Nintendo использовать технологии виртуальной реальности. Она позволяла синхронизировать движения рук с телевизионным экраном, но показалась пользователям слишком сложной в управлении, а ее точность страдала. Позже технология была использована в контроллере Nintendo Wii, ставшем суперпопулярным. Одеколон от Harley-Davidson

Выпускавшийся с 1996-го по 2005-й год мужской парфюм от Harley-Davidson был призван расширить продукты бренда. Аромат назывался «Hot Rod» — как тип автомобилей, специально модифицированных для достижения максимальной скорости. Особой популярностью одеколон не пользовался, и его сняли с производства, однако сейчас в интернете можно встретить объявления о продаже «Hot Rod» с рук, где аромат называется «легендарным», а цены начинаются от 100 долларов. Игровая консоль Apple «Pippin»

В 1996 году, еще до возвращения Стива Джоббса в компанию, Apple выпустила игровую консоль Pippin. Устройство использовало технологии Macintosh, поэтому было достаточно мощным, но дорогим. Приставка стоила 600 долларов против 200 долларов, которые просили за Nintendo 64. За год Apple продала 42 тыс. Pippin (для сравнения продажи N64 перевалили за 300 тыс. в первый день). Бургер от McDonald’s для взрослых

Текст на плакате: «Шпинат. Цветная капуста. Теперь это».

В ответ на конкуренцию со стороны Burger King в 1996 году McDonald’s выпустил «взрослый» бургер «Arch Deluxe». В него входили булочка из картофельной муки, котлета, листья салата и горчица. Блюдо провалилось после рекламной кампании, на которую потратили 100 млн долларов и в которой дети критиковали «взрослый» вкус. Говяжья лазанья от Colgate

Неизвестно, существовал ли такой продукт на самом деле. Основатель музея доктор Уэст признается, что «реконструировал» дизайн пачки с лазаньей от Colgate, но использовал для этого «авторитетные онлайн-источники». Colgate существование своей линейки продуктов быстрого приготовления (якобы запущенной в начале 1980-х) отрицает. Тем временем портал The Drum утверждает, что производитель зубной пасты попросту удалил все упоминания Colgate Kitchen Entrees из истории своей компании. Солнцезащитные очки Nike «Magneto»