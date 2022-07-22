РКН внес сайт сервиса премиального такси Wheely в реестр запрещенных

Роскомнадзор внес сайт сервиса для вызова премиальных автомобилей Wheely в реестр запрещенных. Об этом РБК сообщили в регуляторе.

Мещанский районный суд Москвы признал запрещенной информацию «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему „Единая региональная навигационно-информационная система Москвы“ (ГИС ЕРНИС)».

Если через сутки после получения уведомления Wheely не удалит запрещенную информацию, то сайт заблокируют.

У основанной Антоном Чиркуновым в 2010 году Wheely есть филиал в Москве. Сервис не сотрудничает с агрегаторами такси.

В августе 2020 года суд приостановил работу Wheely на 90 дней из‑за отказа компании передавать данные о передвижении автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему столицы (ЕРНИС). Прокуратура столицы говорила об «осложнении эпидемиологической ситуации в городе» и угрозе безопасности пассажиров, а Чиркунов указывал на то, что требование действует с 2017 года, с пандемией никак не связано и нарушает Конституцию и федеральное законодательство.

В итоге Кассационный суд отменил судебное решение «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления».