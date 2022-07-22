Егор Крид выпустил сингл «We Gotta Get Love» в стиле кальян-рэпа

Егор Крид выпустил первый сольный сингл «We Gotta Get Love», записанный в новом для него жанре — кальянный рэп. Он также выпустил клип, в котором появились Джиган, Navai и Андро.

По сюжету трека музыкант влюбляется в недоступную и ревнивую девушку, которую не интересует его популярность.