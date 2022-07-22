В Берлине заброшенную тюрьму превратили в тихий отель. Посмотрите на эти успокаивающие интерьеры!

Немецкая компания Grüntuch Ernst Architects превратила заброшенную женскую тюрьму и здание суда в Берлине в тихий отель. Об этом пишет Dezeen.
Отель, получивший название Wilmina, занимает два памятника архитектуры XIX века в районе Шарлоттенбург, переживающем процесс активной джентрификации. Оба здания были покинуты два десятилетия назад.
При реконструкции Grüntuch Ernst Architects добавила террасу с пентхаусом на крыше, библиотеку, бар, спа-центр, тренажерный зал и временную галерею в пристройке. 44 номера расположились в U-образном блоке бывших тюремных камер, насчитывающем пять этажей.
Интерьеры разрабатывались с учетом исторической архитектуры зданий и следов их прежнего использования. Пространственную конфигурацию изменили так, чтобы антиобщественное пространство могло стать привлекательным местом.
Посетители входят в Wilmina через яркий вестибюль, а затем углубляются в пространство через череду дворов, проходов и комнат, которые становятся все более уединенными. Центральный атриум окружают узкие галереи с кованными балюстрадами, ведущими к гостевым комнатам.
В отеле нет двух одинаковых номеров, но все они выполнены в едином стиле — в светлых тонах, с использованием мягких текстур и теплых тактильных материалов. Это должно создавать успокаивающую атмосферу.
Маленькие окна камер увеличили, но оставили в них тюремные решетки, чтобы напомнить об истории здания. На окнах — тонкие металлические цепные занавески, которые мерцают на свету.
Из кирпичей бывшей тюрьмы, которые остались после перепроектировки, возвели пристройку во дворе, в которой теперь располагается ресторан Lovis. Из его окон виден небольшой сад с папоротниками, виноградными лозами, вьющимися растениями и старой березой.
Grüntuch Ernst Architects так описывает свой проект: «Wilmina — это место открытий, удивительных визуальных связей, неоднозначных пластов пространства и следов прошлого. Wilmina — это место естественного спокойствия, расслабления и комфорта — оазис посреди города».