Pfizer оштрафовали на 63 млн фунтов за завышенные цены на лекарства от эпилепсии

Американскую фармацевтическую компанию Pfizer оштрафовали на 63 млн фунтов стерлингов за завышение цен на лекарство от эпилепсии. Его закупала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), пишет The Gurdian.

Штраф в 6,7 млн фунтов также получила британская компания Flynn Pharma. Она, по версии Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), более четырех лет завышала стоимость капсул с фенитоином натрия, который используют в борьбе с эпилепсией.

CMA установила, что обе компании продавали как дженерик препарат, который принято называть Epanutin, тем самым позволив себе завышать цены, не боясь регулятора. Pfizer и Flynn доминировали на рынке поставок этого лекарства, поэтому NHS ничего не оставалось, кроме как покупать его.

Pfizer завышала в 8,8–17 раз по сравнению с прошлыми годами. А Flynn, закупавшая у Pfizer, делала наценку 2300–2600% и продавала аптекам и оптовым покупателям. В итоге траты NHS на препарат от эпилепсии выросли на 48 млн фунтов стерлингов за 10 лет — с 2 млн до примерно 50 млн фунтов стерлингов.

Pfizer и Flynn не согласны с данными CMA и собираются подавать апелляцию. При этом дело о завышении цен длится с 2016 года: тогда обе компании тоже подали апелляции, но в 2020 году суд отклонил их, и CMA начала новое расследование.