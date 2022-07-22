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Pfizer оштрафовали на 63 млн фунтов за завышенные цены на лекарства от эпилепсии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:22

Американскую фармацевтическую компанию Pfizer оштрафовали на 63 млн фунтов стерлингов за завышение цен на лекарство от эпилепсии. Его закупала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), пишет The Gurdian.

Штраф в 6,7 млн фунтов также получила британская компания Flynn Pharma. Она, по версии Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), более четырех лет завышала стоимость капсул с фенитоином натрия, который используют в борьбе с эпилепсией.

CMA установила, что обе компании продавали как дженерик препарат, который принято называть Epanutin, тем самым позволив себе завышать цены, не боясь регулятора. Pfizer и Flynn доминировали на рынке поставок этого лекарства, поэтому NHS ничего не оставалось, кроме как покупать его.

Pfizer завышала в 8,8–17 раз по сравнению с прошлыми годами. А Flynn, закупавшая у Pfizer, делала наценку 2300–2600% и продавала аптекам и оптовым покупателям. В итоге траты NHS на препарат от эпилепсии выросли на 48 млн фунтов стерлингов за 10 лет — с 2 млн до примерно 50 млн фунтов стерлингов.

Pfizer и Flynn не согласны с данными CMA и собираются подавать апелляцию. При этом дело о завышении цен длится с 2016 года: тогда обе компании тоже подали апелляции, но в 2020 году суд отклонил их, и CMA начала новое расследование.

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