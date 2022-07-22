Пять диаметров и более 200 новых станций: появилась схема московского метро 2030 года

Графический дизайнер Константин Коновалов и его команда разработали новую схему московского метро с перспективой до 2030 года. Через 8 лет в городе заработают три новых диаметра — D3, D4, D5, — откроются две сквозные радиальные линии (13 и 14), замкнется Большая кольцевая линия и появятся более 200 новых станций.

Карта московского метро с перспективой до 2030 года © metromap.moscow

Новая схема метро показывает транспортную систему города географично. «Линии выходят за границы МКАД и идут к подмосковным городам, поэтому МКАД стал важным акцентом схемы — это граница основной части города. Контур МКАД помогает проще ориентироваться по схеме и рассчитывать время поездки», — рассказали дизайнеры.

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