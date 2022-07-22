Долговые обязательства российской «дочки» Google превышают 19 млрд рублей

Долговые обязательства дочерней компании Google в России превышают 19 млрд рублей, рассказал представитель ООО «Гугл» в арбитражном суде Москвы. Его слова передает РИА «Новости».

При этом активы по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 млрд рублей. Еще 1,2 млрд арестованы.

Исходя из этого, существуют формальные признаки несостоятельности российского юрлица. О том, что ООО «Гугл» подало заявление о своем банкротстве, стало известно 17 июня.

Cреди кредиторов российской «дочки» есть компании, работники и налоговая служба. ООО «Гугл» не может расплатиться с ними из‑за ареста девяти своих счетов.

18 июля суд оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей — это второй для российского подразделения оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации и самый большой штраф, который получала ИТ-компания в России.

24 декабря 2021 года на «дочку» Google был наложен первый оборотный штраф — суд взыскал с нее 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации.