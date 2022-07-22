Помимо «Rosebud», делюкс-версия обновленной пластинки будет включать в себя другой официально не издававшийся трек «Studies in Paralysis». Переизданный полноформатник выйдет 9 сентября.

Трек войдет в грядущее переиздание шестого альбома коллектива «Know Your Enemy», увидевшего свет в марте 2001 года.

Валлийская альтернативная рок-группа Manic Street Preachers опубликовала архивную песню «Rosebud». Послушать ее можно здесь .

Всего на счету Manic Street Preachers четырнадцать разноплановых альбомов, самые известные из которых — «Everything Must Go» (1996) и «This Is My Truth Tell Me Yours» (1998).

Если вы уже знакомы с ними, но вам этого мало, предлагаем перечитать архивный гид «Афиши Daily» по творчеству группы.