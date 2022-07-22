Чилиец искал мультфильм о Пиноккио из детства. Оказалось, это советские «Приключения Буратино»

«Никто из тех, кого я когда‑либо встречал, не видел этот фильм, в интернете нет информации ни о фильме, ни о студии», — поделился u/gara_bito.

Пользователь Reddit из Чили под ником u/gara_bito попросил других юзеров помочь ему найти «потерянный мультфильм о Пиноккио». Все, что осталось у чилийца, — пустая коробка из‑под VHS-кассеты, которую он нашел на чердаке у дедушки, и воспоминания от нее.

Пользователь u/Mister-Bison обратил внимание на форму ключа, который Пиноккио держит на обложке. Он предположил, что искомым мультфильмом могут быть советские «Приключения Буратино» 1935 года.

u/Mister-Bison пояснил, что анимационную версию картины, созданную в России, можно было дублировать и распространять в Чили. Он даже нашел версию мультфильма на испанском языке, правда, без чилийского акцента.

«Мой милый Господь… Я думаю, это он…», — написал u/gara_bito. Мама пользователя подтвердила, что это действительно тот мультфильм, который пользователь смотрел в детстве. «Как странно, что старый русский фильм распространялся в 1990-е годы в такой стране, как Чили», — добавил он.

u/Mister-Bison пояснил, что изучал много международной анимации, а оригинальных мультфильмов в Чили было немного, особенно в 1990-е годы, когда, вероятно, была записана кассета.

«Я подумал, что, скорее всего, Animex Films был международным дистрибьютором анимационных фильмов из зарубежных стран. Также довольно часто бывает, что обложка коробки VHS совсем не соответствует оригинальному фильму», — сказал u/Mister-Bison.

В комментариях стали обсуждать и другие необычные анимационные версии известных сказок. Один из пользователей из Швеции сказал, что видел аниме-версию классической шведской сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

u/Mister-Bison отметил, что в 1970–1990-е годы в Японии было очень популярно выпускать аниме-адаптации западных историй. Часто это было совместное производство двух стран, и так на свет появились аниме-сериалы про муми-троллей, маленькую Лулу и Калимеро. Хотели даже снять аниме про Пеппи Длинныйчулок при участии Хаяо Миядзаки, но автор повести Астрид Линдгрен отклонила предложение.