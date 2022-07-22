перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Центробанк улучшил прогноз по сокращению ВВП в 2022 году 16:07
metromap.moscow
Пять диаметров и более 200 новых станций: появилась схема московского метро 2030 года 16:03
Долговые обязательства российской «дочки» Google превышают 19 млрд рублей 15:35
Disney выпустил тизер сериала по «Сокровищу нации» 15:25
Братья Руссо хотят экспериментов. Например, они готовы снять мюзикл и поработать с The Weeknd 14:58
Manic Street Preachers выложили архивную песню «Rosebud» — она войдет в переиздание «Know Your Enemy» 14:55
На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль для тех, кто рассказывает о музыке в цифровой среде 14:16
«Союзмультфильм»/YouTube
Чилиец искал мультфильм о Пиноккио из детства. Оказалось, это советские «Приключения Буратино» 13:48
Талибы запретили безосновательно критиковать чиновников 13:30
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project 13:10
Баста, Антоха МC и «Хлеб»: VK Fest объявил полный лайнап фестиваля 12:45
Сергей Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК 12:27
Megan Thee Stallion/YouTube
Megan Thee Stallion и Future записали трек «Pressurelicious» 12:12
В России возникли сложности с поставками жевательной резинки Orbit 11:07
«Ведомости»: турецкая компания планирует открыть магазины Mango в России по франшизе 10:11
Philip Morris планирует уйти из России к концу года 9:14
Би-би-си снимет мини-сериал о Марке Цукерберге 8:59
Peacock/YouTube
Вышел первый тизер сериала Джули Плек «Академия вампиров» 8:29
Специалисты из США и Канады придумали поезд, очищающий воздух во время движения 3:15
Фестиваль Context. Diana Vishneva открыл прием заявок на участие в блоке короткометражного кино 2:06

Чилиец искал мультфильм о Пиноккио из детства. Оказалось, это советские «Приключения Буратино»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:48

Пользователь Reddit из Чили под ником u/gara_bito попросил других юзеров помочь ему найти «потерянный мультфильм о Пиноккио». Все, что осталось у чилийца, — пустая коробка из‑под VHS-кассеты, которую он нашел на чердаке у дедушки, и воспоминания от нее.

«Никто из тех, кого я когда‑либо встречал, не видел этот фильм, в интернете нет информации ни о фильме, ни о студии», — поделился u/gara_bito.

© u/gara_bito

Пользователь u/Mister-Bison обратил внимание на форму ключа, который Пиноккио держит на обложке. Он предположил, что искомым мультфильмом могут быть советские «Приключения Буратино» 1935 года.

u/Mister-Bison пояснил, что анимационную версию картины, созданную в России, можно было дублировать и распространять в Чили. Он даже нашел версию мультфильма на испанском языке, правда, без чилийского акцента.

«Мой милый Господь… Я думаю, это он…», — написал u/gara_bito. Мама пользователя подтвердила, что это действительно тот мультфильм, который пользователь смотрел в детстве. «Как странно, что старый русский фильм распространялся в 1990-е годы в такой стране, как Чили», — добавил он.

u/Mister-Bison пояснил, что изучал много международной анимации, а оригинальных мультфильмов в Чили было немного, особенно в 1990-е годы, когда, вероятно, была записана кассета.

«Я подумал, что, скорее всего, Animex Films был международным дистрибьютором анимационных фильмов из зарубежных стран. Также довольно часто бывает, что обложка коробки VHS совсем не соответствует оригинальному фильму», — сказал u/Mister-Bison.

В комментариях стали обсуждать и другие необычные анимационные версии известных сказок. Один из пользователей из Швеции сказал, что видел аниме-версию классической шведской сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

u/Mister-Bison отметил, что в 1970–1990-е годы в Японии было очень популярно выпускать аниме-адаптации западных историй. Часто это было совместное производство двух стран, и так на свет появились аниме-сериалы про муми-троллей, маленькую Лулу и Калимеро. Хотели даже снять аниме про Пеппи Длинныйчулок при участии Хаяо Миядзаки, но автор повести Астрид Линдгрен отклонила предложение.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Астрид Линдгрен
Хаяо Миядзаки
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить