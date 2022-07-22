Талибы запретили безосновательно критиковать чиновников

Лидер правящего в Афганистане движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада запретил критиковать чиновников и должностных лиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Согласно исламскому учению, недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в адрес должностных лиц и критиковать их по ложным (далеким от реальности) предлогам», — говорится в его распоряжении.

В документе подчеркивается, что в исламе нет места сплетням и слухам, так как это вызывает ненависть у мусульман и разрушает их веру.

Нарушители будут подвергнуты наказанию. О каком именно наказании идет речь, в документе не уточняется.

В качестве подтверждения своего распоряжения Ахундзада привел несколько доказательств из Корана и Сунны: «Соблюдение упомянутых исламских принципов — шариатская обязанность всех соотечественников, моджахедов и средств массовой информации, [которые должны] действовать в соответствии с ними».

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.