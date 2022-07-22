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На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль для тех, кто рассказывает о музыке в цифровой среде

Денис Ламехов
Сегодня в 14:16

С 4 по 6 августа на Новой сцене Александринского театра при поддержке Союза композиторов России пройдет фестиваль «Суть музыки», посвященный популяризации музыки в цифровом пространстве. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В программе фестиваля — четыре лекции для тех, кто любит музыку и пишет о ней (или хочет это делать), и три концерта.

Лекции

4 августа музыкальный критик и журналист Ярослав Тимофеев в лекции «Искусство танцевать об архитектуре. Как, куда и зачем писать о музыке в постинформационную эпоху» расскажет о жанрах журналистики и критики, о точке старта для молодых музжурналистов и о текущей ситуации в российской и мировой музыкальной критике.

5 августа основатель студии «Суть медиа» Эдуард Карякин прочтет лекцию «Навигировать, а не описывать. Как соцсети могут заинтересовывать в музыке». Она посвящена тому, что соцсети принципиально поменяли в вопросе популяризации музыки, и как написать материал, который поможет слушателю прийти на концерт или послушать музыку.

6 августа популяризатор музыки Анна Виленская расскажет об опыте работы музыковеда с немузыкантами, о пользе музыковедения для слушателя и о запросах новой аудитории, чей возраст — от 16 до 20 лет. Название ее темы — «Польза, а не информация. Как словами подготовить слушателей к музыке».

В этот же день Эдуард Карякин и критик Сергей Привалов, более известный под псевдонимом Карл Буратинович, проведут публичную дискуссию «Интерес и понимание. Можно ли пересказать содержание музыки?» Они обсудят, что можно донести до человека, пытаясь пересказать музыкальное содержание, и возможно ли это в действительности.

Концерты

4 августа: фортепианные пьесы Леонида Десятникова из фильмов «Москва», «Москва слезам не верит», «Мания Жизели», «Мишень» и вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта». Исполняют Тарас Присяжнюк, Алексей Гориболь и Роман Сумбулов.

5 августа: проект Gamajun представит концерт «Beauty as a Shelter» — хоровые произведения Михаила Глинки, Бенджамина Бриттена, Хильдегарды фон Бинген, Хуго Дистлера, Георгия Свиридова, Эллиотта Картера, темой которых была та или иная форма эскапизма.

6 августа: программа Риада Маммадова «Скрябин, джаз и мугам». Фортепианные пьесы Скрябина, Шопена, Дебюсси, Маммадова, вальсы Чайковского, мугам «Баяты Шираз» Вагифа Мустафы-заде.

Адрес Новой сцены Александринского театра: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 49а. Подробности — на сайте театра.

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