В России возникли сложности с поставками жевательной резинки Orbit

В России возникли сложности с производством и поставками жевательной резинки Orbit, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в рознице.

По его словам, американская компания Mars не отгружает новые партии, так как столкнулась с нехваткой импортных ингредиентов. В сети «Верный» «Коммерсанту» подтвердили перебои в поставках.

Согласно заявлению представителя «Верного», Mars предупредил, что не сможет отгружать около половины имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшуюся половину наложено временное ограничение поставок до конца июля.

Сокращение ассортимента подтвердили «Коммерсанту» в других крупных сетях, их названия не раскрываются.

Mars ссылается на отсутствие возможности привезти основной ингредиент, говорят в «Верном». По словам собеседника газеты в крупной продовольственной компании, проблемы Mars связаны с попаданием резиновой основы для жвачки под санкции Евросоюза.

10 марта Mars объявил о прекращении новых инвестиций в России, а также сворачивании рекламной деятельности. Согласно информации из базы данных РБК, выручка компании в стране в 2021 году составила 155,49 млрд рублей.