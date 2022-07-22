перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project 13:10
Баста, Антоха МC и «Хлеб»: VK Fest объявил полный лайнап фестиваля 12:45
UNIVER TV/YouTube
Сергей Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК 12:27
В России возникли сложности с поставками жевательной резинки Orbit 11:07
«Ведомости»: турецкая компания планирует открыть магазины Mango в России по франшизе 10:11
Philip Morris планирует уйти из России к концу года 9:14
BBC снимет мини-сериал о Марке Цукерберге 8:59
Peacock/YouTube
Вышел первый тизер сериала Джули Плек «Академия вампиров» 8:29
Специалисты из США и Канады придумали поезд, очищающий воздух во время движения 3:15
Фестиваль Context. Diana Vishneva открыл прием заявок на участие в блоке короткометражного кино 2:06
Вышел первый трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» 1:20
Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России 0:28
CNN: ледники Гренландии потеряли миллиарды тонн воды за один день Вчера в 23:32
Из соцсетей Алексея Пивоварова
Алексея Пивоварова* включили в реестр иноагентов за доход от Google Вчера в 23:06
Вышел трейлер триллера «Не волнуйся, солнышко» с Гарри Стайлзом и Флоренс Пью Вчера в 22:09
Эмбер Херд подала апелляцию по делу о клевете против Деппа Вчера в 22:08
Сюжет, герои и драконы: что известно о приквеле «Игры престолов» Вчера в 21:13
Билли Айлиш выпустила EP «Guitar Songs». Релиз состоит из двух новых песен Вчера в 21:02
Байден заразился ковидом, экс-режиссера «Ералаша» осудили на 14 лет и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Президент Италии распустил парламент Вчера в 19:55

В России возникли сложности с поставками жевательной резинки Orbit

Денис Ламехов
Сегодня в 11:07

В России возникли сложности с производством и поставками жевательной резинки Orbit, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в рознице.

По его словам, американская компания Mars не отгружает новые партии, так как столкнулась с нехваткой импортных ингредиентов. В сети «Верный» «Коммерсанту» подтвердили перебои в поставках.

Согласно заявлению представителя «Верного», Mars предупредил, что не сможет отгружать около половины имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшуюся половину наложено временное ограничение поставок до конца июля.

Сокращение ассортимента подтвердили «Коммерсанту» в других крупных сетях, их названия не раскрываются.

Mars ссылается на отсутствие возможности привезти основной ингредиент, говорят в «Верном». По словам собеседника газеты в крупной продовольственной компании, проблемы Mars связаны с попаданием резиновой основы для жвачки под санкции Евросоюза.

10 марта Mars объявил о прекращении новых инвестиций в России, а также сворачивании рекламной деятельности. Согласно информации из базы данных РБК, выручка компании в стране в 2021 году составила 155,49 млрд рублей.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
ЕС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить