«Ведомости»: турецкая компания планирует открыть магазины Mango в России по франшизе

Турецкая компания Fiba Retail, ранее развивавшая в России британский бренд масс-маркета Marks & Spencer, планирует открыть на месте его точек магазины испанской марки Mango по франшизе, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделке источники.

Fiba Retail может стать одним из франчайзи Mango, число точек пока обсуждается. Первая из них может появиться в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» в Москве. В Fiba Retail, Mango и «Гагаринском» на запросы газеты не ответили.

В России Mango напрямую владела 55 магазинами (закрыты в марте), еще 53 магазина были открыты по франшизе (продолжили функционировать). Испанские издания El País и La Vanguardia со ссылкой на источники в компании сообщали, что Mango уйдет из России и передаст свои магазины франчайзи — за месяц компания рассчитывала уступить 22 точки.

Mango в результате сделки перестанет самостоятельно поставлять продукцию в Россию, закупки будут осуществлять франчайзи — они же будут обеспечивать логистику, указывают издания.

Партнеры Mango также сохраняют обязательства перед сотрудниками компании и поставщиками, сообщали испанские газеты. Компания не будет вести прямые продажи в онлайне, в России они заморожены с начала марта.

«Ведомости» со ссылкой на источники пишут, что несколько закрытых в начале марта магазинов Mango уже начали работать — это, например, точка в торговом центре «Кунцево плаза». Еще два магазина — в торговых центрах «Авиапарк» и «Атриум» — заработают до 24 июля.

По данным РБК, российский рынок входит в пятерку крупнейших для компании — в 2021 году на него пришлось 8% прибыли от продаж.