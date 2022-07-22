Ведущий программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК. Об этом сообщает «Коммерсант».

Журналист рассказал, что теперь хочет сосредоточиться на документальных фильмах и спецпроектах.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск „Вестей в субботу“ (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)», — написал Брилев в Facebook*.

По его словам, после последнего эфира на «России 1» он отправился в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и несколько фильмов.

*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.