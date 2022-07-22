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Philip Morris планирует уйти из России к концу года

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:14

Табачная компания Philip Morris International планирует к концу 2022 года покинуть российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью исполнительного директора Яцека Ольчака агентству Bloomberg.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем [уход] с Россией», — сказал он.

По словам Ольчака, российский рынок является для компании седьмым по величине. В стране доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции. Уход будет непростым, заметил исполнительный директор компании.

Глава Philip Morris подчеркнул, что после ухода из России концерн планирует сменить фокус развития на азиатские и европейские рынки. Ольчак также выразил надежду, что продукция Philip Morris сможет появиться и на американском рынке, где она пока не представлена.

9 марта американская табачная компания Philip Morris International объявила о приостановке запланированных инвестиций и сокращении производства в России.

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