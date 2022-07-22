BBC снимет мини-сериал о Марке Цукерберге

Телеканал BBC снимет трехсерийный сериал под рабочим названием «Цукерберг». Об этом сообщает Variety.

Проект будет приурочен к 20-летию Meta/Facebook*, когда 4 февраля 2004 года подросток запустил сайт, который был призван помочь студентам колледжа общаться друг с другом.

Сериал будет иметь доступ к ключевым лицам истории становления компании, личным дневникам, архивным материалам и словам инсайдеров.

«Замечательная история Марка Цукерберга и Facebook — одна из величайших историй нашего времени. Он, пожалуй, сделал больше для преобразования человеческого поведения и коммуникаций, чем любой другой человек в этом столетии. Я очень рада, что нам предоставилась возможность рассказать необыкновенную историю гиганта социальных сетей и человека, стоящего за ним», — отметила исполнительный продюсер проекта Нэнси Стрэнг.

*Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.