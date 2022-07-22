Вышел первый тизер сериала Джули Плек «Академия вампиров»

Действие «Академии вампиров» развивается в мире привилегий и гламура, где две девушки, преодолевая различия в социальном статусе, собираются вступить в королевское общество вампиров.

Сериал основан на одноименной серии книг американской писательницы Райчел Мид. Это уже не первая экранизация «Академии вампиров». Так, в 2014 вышел фильм Марка Уотерса, в котором снялись Зои Дойч, Данила Козловский и Люси Фрай.

Шоураннерами проекта выступили Маргарит МакИнтайр и Джули Плек, известные по сериалу «Дневники вампира» и его спин-оффу «Древние».

В актерский состав вошли Даниэла Нивз («Смертельное оружие»), Дженнифер Кирби («Молодой Морс»), Крэйг Стивенсон («Машинист»), Луиза Конолли-Бернхем («Обитель Анубиса»), Николь Колларс («Мир Дикого Запада»), Алекс Хафнер («Телефонистки») и другие.