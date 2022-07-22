Фестиваль Context. Diana Vishneva открыл прием заявок на участие в блоке короткометражного кино

Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открыл прием заявок на участие в программе короткометражного кино. Принять участие в open call можно до 20 октября. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Предложить можно любую кинокартину хронометражом не более 15 минут, снятую позднее 1 января 2020 года и соответствующую одной из тем. На фестивале отбирают ленты в трех категориях: «Кинотанец», «Музыкальное видео» и «Эксперимент».

Фильмы, посвященные синтезу танца и кинематографа, могут быть художественными или документальными. Категория «Музыкальное видео» предполагает презентацию музыкальной композиции в сопровождении танцевальных движений.

Блок «Эксперимент» же допускает использование различных инструментов киноязыка и гибридных форм повествования. Чтобы претендовать на попадание в кинопрограмму Context, необходимо отправить заявку на FilmFreeway — ее рассмотрит жюри и кураторы фестиваля.

«Мы соберем фильмы, музыкальные и экспериментальные видео, посвященные танцу, и представим их зрителям фестиваля. Работы финалистов open call будут дополнять другие блоки Context.Film с полнометражными фильмами», — рассказали организаторы.

В 2022 году фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет уже в десятый раз. Его мероприятия состоятся в 23 сентября по 11 декабря В Москве, Петербурге и Петрозаводске. Приобрести на них билеты можно на «Афише».