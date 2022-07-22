Вышел первый трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», основанного на игре Dungeons & Dragons. Ролик показали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

В видео можно увидеть главных героев картины — группу воров, пытающихся защитить мир от коварных злых сил. Среди них оказывается бард в исполнении Криса Пайна («Звездный путь») и паладиа, которого сыграл Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны») .

Также трейлер представил и других персонажей: варвара, друида, чародея, плута. В них в свою очередь перевоплотились Мишель Родригес («Форсаж»), София Лиллис («Оно»), Джастис Смит («Детектив Пикачу») и Хью Грант («Ноттинг Хилл»).