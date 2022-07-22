Вышел первый трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», основанного на игре Dungeons & Dragons. Ролик показали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
В видео можно увидеть главных героев картины — группу воров, пытающихся защитить мир от коварных злых сил. Среди них оказывается бард в исполнении Криса Пайна («Звездный путь») и паладиа, которого сыграл Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны») .
Также трейлер представил и других персонажей: варвара, друида, чародея, плута. В них в свою очередь перевоплотились Мишель Родригес («Форсаж»), София Лиллис («Оно»), Джастис Смит («Детектив Пикачу») и Хью Грант («Ноттинг Хилл»).
Герои по ошибке помогли недоброму человеку завладеть могущественным артефактом, представляющим большую опасность для мира. Чтобы исправить эту ошибку, им предстоит отправиться в захватывающее путешествие.
Режиссерами картины выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, снявшие ранее «Ночные игры» и «Каникулы». По словам Пайна, у кинематографистов получился фильм с «легким и динамичным» тоном в духе классических лент Стивена Спилберга.
Премьера «Dungeons & Dragons: Честь среди воров» намечена на март 2023 года.
Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют Мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась 46 лет назад, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.