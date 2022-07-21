CNN: ледники Гренландии потеряли миллиарды тонн воды за один день

Аномально высокие температуры на территории Северной Гренландии привели к необычайно быстрому таянию ледников. За один день они потеряли миллиарды тонн воды, сообщил CNN.

По информации издания, океан пополнился в районе ледников Гренландии 6 млрд тонн воды с 15 по 17 июля. Этот объем воды сопоставим с объемом 7,2 млн бассейном олимпийского размера.

Столь стремительное таяние произошло из‑за того, что в Северной Гренландии температура превысила привычные показатели на 10 градусов. На минувших выходых была зафиксирована температура в 16 градусов Цельсия.

Темпы таяния льдов беспокоят ученых. Они отмечают, что ситуация не является нормальной, и напоминают, что уровень Мирового океана поднимется на 7,5 метра, если ледники Гренландии полностью растают.

Это приведет к затоплению ряда крупных городов, а также станет причиной других катаклизмов на планете. О некоторых неутешительных прогнозах «Афиша Daily» рассказывала в своем недавнем материале.