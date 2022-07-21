Алексея Пивоварова* включили в реестр иноагентов за доход от Google

Журналиста Алексея Пивоварова* иноагентом за доход от Google и перевод от учредителей премии «Редколлегия». Об этом сообщает Baza в своем телеграм-канале.

По данным издания, первая «иноагентская» транзакция размером в 2000 долларов пришла журналисту в феврале 2020 года. Деньги перевела зарегистрированная на Бермудских островах компании Sreda Foundation — благотворительной организации, которая учредила премию «Редколлегия» для российских журналистов.

Пивоваров также получил 47,5 тыс. долларов от немецкой вертолетной компании Startrade Heli. Кроме того, с 2019 по 2021 году он получал рекламные доходы от Google. В Минюсте подсчитали, что сумма дохода журналиста от американской компании составила 91,5 тыс. рублей.

Пивоваров подтвердил, что действительно получал доход от Google и платил с него налог.

«И да, один из выпусков „Редакции“ был в 2020-м отмечен журналистской премией „Редколлегия“ (2 тыс. долларов). И еще правда, что два года назад я продал старенький вертолет Робинсон, на котором учился летать, потому что летать перестал. Почему это признано „иностранным финансированием“ — вопрос уже не ко мне», — заметил журналист.

Минюст признал Пивоварова иноагентом 3 июня. В этот день в реестр также попали Олег Кашин*, Михаил Соколов*, Евгений Чичваркин*, Николай Петров*, Ирина Данилович* и Юлия Цветкова*.

*Признаны иноагентами.