перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
CNN: ледники Гренландии потеряли миллиарды тонн воды за один день Вчера в 23:32
Из соцсетей Алексея Пивоварова
Алексея Пивоварова* включили в реестр иноагентов за доход от Google Вчера в 23:06
Вышел трейлер триллера «Не беспокойся, дорогая» с Гарри Стайлзом и Флоренс Пью Вчера в 22:09
Эмбер Херд подала апелляцию по делу о клевете против Деппа Вчера в 22:08
Сюжет, герои и драконы: что известно о приквеле «Игры престолов» Вчера в 21:13
Билли Айлиш выпустила EP «Guitar Songs». Релиз состоит из двух новых песен Вчера в 21:02
Байден заразился ковидом, экс-режиссера «Ералаша» осудили на 14 лет и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Президент Италии распустил парламент Вчера в 19:55
В Красноярском крае медведица вышла к людям с застрявшей в пасти банкой. Животному удалось помочь Вчера в 19:54
Кадр из сериала «Засланец из космоса»
Сериал «Засланец из космоса» продлили на третий сезон Вчера в 19:22
Мишель Обама выпустит свою вторую книгу. Она будет называться «Свет, который мы несем» Вчера в 19:01
В Mutabor пройдет первый фестиваль «Порог восприятия звука» Вчера в 18:21
В сети вышел новый трейлер комедии «Not Okay» о девушке, притворившейся жертвой теракта ради славы Вчера в 18:16
На украинском радио сообщили, что Зеленский «находится в реанимации». Он записал ответное видео Вчера в 18:10
Илья Белостоцкий/«ВКонтакте»
Режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию Вчера в 17:56
«Это как лотерея»: как Marvel выплачивает авторам гонорары в несколько раз меньше обещанных Вчера в 17:45
Байден сдал положительный тест на ковид Вчера в 17:32
РСТЦ: H&M начал расторгать договоры аренды торговых помещений в России Вчера в 17:05
Кристофер Нолан показал первый постер «Оппенгеймера» с Киллианом Мерфи Вчера в 16:51
Solen Feyissa/Unsplash
В Луганске решили отказаться от Google. Поисковик перестал работать на территории ЛНР Вчера в 16:48

Алексея Пивоварова* включили в реестр иноагентов за доход от Google

Дарья Мельникова
Вчера в 23:06

Журналиста Алексея Пивоварова* иноагентом за доход от Google и перевод от учредителей премии «Редколлегия». Об этом сообщает Baza в своем телеграм-канале.

По данным издания, первая «иноагентская» транзакция размером в 2000 долларов пришла журналисту в феврале 2020 года. Деньги перевела зарегистрированная на Бермудских островах компании Sreda Foundation — благотворительной организации, которая учредила премию «Редколлегия» для российских журналистов.

Пивоваров также получил 47,5 тыс. долларов от немецкой вертолетной компании Startrade Heli. Кроме того, с 2019 по 2021 году он получал рекламные доходы от Google. В Минюсте подсчитали, что сумма дохода журналиста от американской компании составила 91,5 тыс. рублей.

Пивоваров подтвердил, что действительно получал доход от Google и платил с него налог.

«И да, один из выпусков „Редакции“ был в 2020-м отмечен журналистской премией „Редколлегия“ (2 тыс. долларов). И еще правда, что два года назад я продал старенький вертолет Робинсон, на котором учился летать, потому что летать перестал. Почему это признано „иностранным финансированием“ — вопрос уже не ко мне», — заметил журналист.

Минюст признал Пивоварова иноагентом 3 июня. В этот день в реестр также попали Олег Кашин*, Михаил Соколов*, Евгений Чичваркин*, Николай Петров*, Ирина Данилович* и Юлия Цветкова*.

*Признаны иноагентами.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
комедия
Неувольняемый
Чиновника ссылают на Северный полюс
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить