Вышел трейлер триллера «Не беспокойся, дорогая» с Гарри Стайлзом и Флоренс Пью

Она сталкивается с дежавю, при этом зачастую не может вспомнить последние события из своей жизни. Вскоре женщина раскрывает пугающий секрет кажущегося на первый взгляд идеальным сообщества, в котором живет.

Трехминутное видео раскрыло сюжет триллера. В картине Стайлз и Пью сыграют семейную пару, которая считает себя счастливой, пока жена не замечает странности в окружающем ее мире.

В сети вышел трейлер фильма «Не беспокойся, дорогая» («Don’t Worry Darling»), главные роли в котором исполнили британские актеры Гарри Стайлз («Дюнкерк») и Флоренс Пью («Солнцестояние»). Ролик появился на ютьюб-канале Warner Bros. Pictures.

«Они лгут обо всем», — заявляет героиня в трейлере. Судя по ролику, мужчины из городка Виктори создали общество «социального оптимизма» в духе США 1950-х годов. В этом экспериментальном проекте вынуждены участвовать и их жены.

Женщины в мире Виктори освобождены от работы, они обеспечивают красоту и удобство жизни, наслаждаясь роскошью. Но счастливы ли обитатели этого якобы утопического места и что скрывается за его внешним лоском?

Исследовать загадки Виктори, помимо героини Пью, будут также персонажи Джеммы Чан («Люди», «Безумно богатые азиаты», «Серси») и Оливии Уайлд («Одинокие сердца», «Луговая страна», «Третья персона»). Последняя выступила режиссером картины.

В фильме снялись также КиКи Лейн, Крис Пайн, Ник Кролл, Сидни Чандлер, Кейт Берлант, Асиф Али, Дуглас Смит, Тимоти Саймонс, Ариэль Стачел. Сценарий написала Кэти Силберман на основе рассказа, созданного в соавторстве с Кэри и Шейном Ван Дайк.

Продюсерами проекта стали Уайлд, Силберман, Мири Юн и Рой Ли, исполнительными продюсерами — Кэри и Шейн Ван Дайк, Ричард Бренер, Селия Хонг, Алекс Скотт и Кэтрин Хардвик. Оператор фильма — Мэтью Либатик («Черный лебедь», «Звезда родилась»), художник-постановщик — Кэти Байрон, монтажер — Аффонсо Госалвес.

Кроме того, над триллером работали композитор Джон Пауэлл («Джейсон Борн»), музыкальный супервайзер Рэндалл Постер («Не время умирать») и художник по костюмам Арианн Филлипс («Однажды… в Голливуде»). Премьера картины состоится 21 сентября.