Эмбер Херд подала апелляцию по делу о клевете против Деппа

Американская актриса Эмбер Херд подала апелляцию на решение суда о выплате 10,35 млн рублей долларов бывшему мужу Джонни Деппу. Об этом сообщает Variety.

Адвокаты актрисы объявили о подаче апелляции сразу после того, как Депп выиграл дело. «Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые не позволили вынести справедливый и честный вердикт», — заявил представитель Херд.

В ответ на это представитель Деппа заявил, что его команда уверена в том, что вердикт суда будет оставлен в силе.

«Присяжные выслушали обширные доказательства, представленные в ходе шестинедельного процесса, и пришли к четкому и единогласному вердикту, что ответчица сама порочила мистера Деппа, причем во множестве случаев», — сказал он.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.

В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что экс-супруга необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.

После проигранного иска против The Sun Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд. Депп называл себя жертвой культуры отмены.

1 июня Депп выиграл дело против Херд. Суд постановил выплатить актеру 10,35 млн долларов в качестве компенсации.

Актриса назвала решение присяжных «шагом назад ко времени, когда женщина, которая высказалась, могла быть публично осуждена и унижена». Актер же заявил, что ему «вернули обратно» его жизнь.