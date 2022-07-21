Байден заразился ковидом, экс-режиссера «Ералаша» осудили на 14 лет и другие новости дня

У Джо Байдена выявили коронавирус, несмотря на полностью пройденную вакцинацию. В Белом доме сообщили, что в настоящее время президент США находится на карантине.

Президент Италии Серджо Маттарелла со второй попытки принял отставку премьера Марио Драги. После этого он подписал декрет о роспуске парламента.

Суд в Москве приговорил к 14 годам колонии экс-режиссера и постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого. В ночь с 5 на 6 ноября 2018 года в своей квартире в столице он «совершил иные действия сексуального характера» в отношении 14-летнего мальчика.

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» возобновились. За первый час физический поток составил около 30% от номинальной мощности.

Евросоюз снял запрет на поставки в Россию товаров для авиационной отрасли. Санкции в том числе не будут касаться зерна и удобрений.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта. По его словам, это коснется тех товаров, которые удалось заместить на внутреннем рынке.

Levi’s возобновил работу в московском ТЦ «Авиапарк» под брендом JNS. Ассортимент магазина остался без изменений.

Выручка московского общепита выросла на 64,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. В денежном выражении оборот составил 46,6 млрд рублей, говорят власти города.

В Красноярском крае спасли белую медведицу, у которой в пасти застряла консервная банка из‑под сгущенки. Ветеринары из Московского зоопарка обработали порезы на языке, пока животное было обездвижено. Теперь специалисты вернут медведицу в природу и обеспечат ее рыбой на время восстановления.

Мишель Обама в ноябре выпустит свою вторую книгу, которая будет называться «Свет, который мы несем». В издании бывшая первая леди США рассказала, какие привычки и практики помогают ей справляться с негативом и стрессом.

FKA Twigs опубликовала клип «Killer» — он посвящен опыту отношений, где есть место насилию, угнетению и страху. Сама песня начинается со слов «Опасно быть влюбленной».

Syfy продлил сериал «Засланец из космоса» на третий сезон. Сериал с Аланом Тудиком в главной роли рассказывает об инопланетянине, присланном на Землю, чтобы уничтожить человечество.