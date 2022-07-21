В сети вышел новый трейлер комедии «Not Okay» о девушке, притворившейся жертвой теракта ради славы

В сети появился новый трейлер комедии «Not Okay», которая выйдет на стриминговом сервисе Hulu 29 июля. Картина исследует, на что готовы пойти современные люди ради известности.
Главную роль в фильме исполнила Зои Дойч. Она сыграла девушку по имени Дэнни, которая пытается привлечь внимание привлекательного коллеги. Для этого она выкладывает в соцсетях фотографии, сделанные якобы в Париже.
Когда во французской столице происходят террористические атаки, Дэнни притворяется их жертвой ради славы. И вскоре из обычной сотрудницы издания она превращается в знаменитость.
Судя по трейлеру, ложь не принесет Дэнни счастья, зато приведет к неожиданным последствиям. Девушке, в частности, придется посещать собрания жертв терроризма. Она найдет там друзей, но будет разоблачена.
Помимо Дойч, в «Not Okay» снялись Миа Айзек, Эмбет Дэвидц, Надя Александр, Тиа Дионн Ходж и Неджин Фарсад. Режиссером и сценаристом картины выступила Куинн Шепард. Она посвятила фильм критике соцсетей и культуры обмены.
«Культура отмены сложна. Она может быть превращена в оружие или просто в еще одну форму киберпреследования, и в ней может быть много женоненавистничества — мы как общество с удовольствием наблюдаем за страданиями таких женщин, как Дэнни», — заявила кинематографистка.