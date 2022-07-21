В сети вышел новый трейлер комедии «Not Okay» о девушке, притворившейся жертвой теракта ради славы

В сети появился новый трейлер комедии «Not Okay», которая выйдет на стриминговом сервисе Hulu 29 июля. Картина исследует, на что готовы пойти современные люди ради известности.

Главную роль в фильме исполнила Зои Дойч. Она сыграла девушку по имени Дэнни, которая пытается привлечь внимание привлекательного коллеги. Для этого она выкладывает в соцсетях фотографии, сделанные якобы в Париже.

Когда во французской столице происходят террористические атаки, Дэнни притворяется их жертвой ради славы. И вскоре из обычной сотрудницы издания она превращается в знаменитость.