В Mutabor пройдет первый фестиваль «Порог восприятия звука»

27 августа в Mutabor состоится первый фестиваль «Порог восприятия звука». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот день на четырех сценах выступят неординарные и разноплановые коллективы: от именитых групп, собирающих залы по всей стране, до адептов гаражного андеграунда.

В лайнапе — «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Мутант Ъхвлам», «Забыл повзрослеть», «Есть есть есть», «Деревянные киты», «Лампабикт», «Флорист», «Космос на потолке», «Ада», «Лемниската Петрикор», «Убиваю насекомых» и другие.

На мероприятии также пройдет выставка, маркет, поэтическое чтение и многое другое. Узнать подробнее можно здесь.