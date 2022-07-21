РСТЦ: H&M начал расторгать договоры аренды торговых помещений в России

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко заявил, что шведская сеть магазинов одежды H&M, покидающая российский рынок, начала расторгать договоры аренды торговых помещений. Его слова передает ТАСС.

Он также сообщил: «Я испытываю большой скепсис в отношении возможности получения от компании отступных <…> через суды. Дело в том, что после продажи товара у H&M в России никакого имущества не останется. Ты пойдешь с исковым требованием в суд, суд скажет заплатить, а с кого взять деньги?»

По его мнению, на помещения под судебной тяжбой могут быть наложены обременения — в таком случае собственник не сможет их сдать в аренду.

Дополнительные убытки понесут торговые центры, которые ранее вложили деньги в ремонт помещений для H&M, заявил Москаленко. Он считает правильным поиск компромисса между компанией и арендодателями.

Холдинг H&M Group (включает сети H&M, COS, & Other Stories и других брендов) сообщил о решении покинуть российский рынок 18 июля. В августе он временно откроет магазины и проведет финальную распродажу — товары на ней будут продаваться по полной цене.

На начало 2022 года группа H&M управляла 168 магазинами в стране. Уход с рынка, по собственной оценке компании, обойдется ей в 2 млрд шведских крон (10,9 млрд рублей по текущему курсу).