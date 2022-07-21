Кристофер Нолан показал первый постер «Оппенгеймера» с Киллианом Мерфи

На постере изображен силуэт американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера , которого сыграл Киллиан Мерфи . Сзади него — большой взрыв и слоган «Мир меняется навсегда».

В твиттере нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» опубликовали первый постер. Премьера намечена на 21 июля 2023 года.

Все сцены в «Оппенгеймере» сняты на IMAX-камеры. СМИ пишут, что первый тизер фильма об «отце атомной бомбы» начнут показывать 22 июля в кинотеатрах, перед показом фантастического хоррора «Нет» Джордана Пила.

В фильме также появятся Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-мл., Мэтт Деймон и другие актеры.

Последний фильм Кристофера Нолана — «Довод» — вышел на больших экранах в августе 2020 года и стал первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после старта пандемии. Ему удалось собрать 363 млн долларов в мировом прокате, что поставило его на четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2020-го.