«Ночлежка»: количество бездомных в Петербурге и Москве в 2022 году может увеличиться на 20–30%

Директор благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов заявил, что количество бездомных в Петербурге и Москве в 2022 году может увеличиться на 20–30%. Его слова передает петербургское издание «Собака».

В 2021 году «Ночлежка» насчитала 60 тысяч бездомных в Петербурге и 80–100 тысяч — в Москве.

Краморов также сообщил: «В целом наблюдаем одну и ту же картину каждый кризис. Люди теряют работу и оказываются на улице. На примере Москвы могу сказать: за четыре месяца число обращений выросло на 60%. Стаж бездомности у клиентов — менее трех месяцев. Возросли обращения не только к социальным работникам, но и гуманитарным проектам».

По его словам, в мае к «Ночному автобусу» — проекту, который каждый будний день обеспечивает бездомных людей горячей едой и чистой одеждой, — в Москве обратилась 1000 человек. Цифру он называет рекордной.

Наплыва беженцев организация не отмечает, но Краморов предполагает, что количество обращений от них будет расти через полгода-год.

«Так было в 2014-м. Вероятно, это были те люди, которые не смогли по каким‑то причинам обосноваться здесь, а статус беженца уже потеряли, поэтому оказались бездомными», — добавил руководитель благотворительной организации.