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Власти Москвы: в июне выручка ресторанов и кафе выросла на 64%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58

Выручка московского общепита выросла на 64,4%, если сравнивать с аналогичным месяцем 2021 года. В денежном выражении оборот составил 46,6 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что в июне оборот столичного общепита превысил показатели прошлогоднего декабря — самого прибыльного месяца за последние три года — на 5,6%. За полгода обороты ресторанов, баров и кафе в городе превысили 244,5 млрд рублей — в текущих ценах это на 39,5% больше, чем в первой половине прошлого года.

Глава столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов сказал, что число чеков, отражающих посещаемость, в июне увеличилось на 38,6%. А цены, как говорят московские власти, пока что стабильные: средний чек вырос с 650 рублей в январе до 692 в июне.

Ранее сообщалось, что посещаемость кафе и ресторанов в Москве выросла.

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