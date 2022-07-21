Levi’s открылся в Москве под брендом JNS

Магазин Levi Strauss & Co (Levi’s) возобновил работу в московском ТЦ «Авиапарк» под ранее неизвестным брендом JNS. Об этом пишут РИА «Новости».

«Магазин Levi’s в ТЦ „Авиапарк“ был полностью выкуплен нашей компанией — у него теперь другое юрлицо, ООО „Спорт поинт“. Он будет работать под брендом JNS с сохранением ассортимента и оборудования. Поставки будем осуществлять своими силами», — рассказали в JNS.

В компании также отметили, что в будущем планируют скупать и другие магазины, чтобы сделать из них мультибрендовые торговые точки.

23 мая Levi Strauss & Co приняла окончательное решение об уходе с российского рынка.